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На заседании Комитета по экологии и охране окружающей среды обсудят новую редакцию Красной книги
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На заседании Комитета по экологии и охране окружающей среды обсудят новую редакцию Красной книги 

duma.gov.ru 4 часа назад
Фото: duma.gov.ru
«Красная книга станет темой ближайшего заседания Комитета по экологии и охране окружающей среды. Заслушаем представителей Российской академии наук, которые выносили замечания на проект изменений, предлагаемый Министерством природы», — сообщил Владимир Бурматов. Кроме того, как сказал парламентарий, на заседании выступят представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства юстиции, Минсельхоза, экологических организаций и Министерства природы РФ. Владимир Бурматов напомнил, что Генеральная прокуратура после его обращения в адрес Генпрокурора взяла на контроль вопрос формирования Красной книги. «Нас категорически не устраивает позиция Минприроды, связанная с кулуарным проведением обсуждений проекта Красной книги, закрытием этого процесса от экспертов, невнимания к позиции ученых. Будем разбираться», — заявил глава Комитета по экологии и охране окружающей среды.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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