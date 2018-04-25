На заседании Комитета по экологии и охране окружающей среды обсудят новую редакцию Красной книги 

«Красная книга станет темой ближайшего заседания Комитета по экологии и охране окружающей среды. Заслушаем представителей Российской академии наук, которые выносили замечания на проект изменений, предлагаемый Министерством природы», — сообщил Владимир Бурматов. Кроме того, как сказал парламентарий, на заседании выступят представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства юстиции, Минсельхоза, экологических организаций и Министерства природы РФ. Владимир Бурматов напомнил, что Генеральная прокуратура после его обращения в адрес Генпрокурора взяла на контроль вопрос формирования Красной книги. «Нас категорически не устраивает позиция Минприроды, связанная с кулуарным проведением обсуждений проекта Красной книги, закрытием этого процесса от экспертов, невнимания к позиции ученых. Будем разбираться», — заявил глава Комитета по экологии и охране окружающей среды.