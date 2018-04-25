Слоны массово гибнут на Шри‐Ланке из‐за токсичных свалок

На восточном побережье Шри‐Ланки массово гибнут слоны. Причиной этому является свалка токсичных отходов, расположенная неподалеку.

Стадо слонов, которое пришло на свалку в гавань на восточном побережье Шри-Ланки , удалось запечатлеть на видео во вторник, 24 апреля.

Появление диких животных в районе мусорной свалки вызвало сильное беспокойство и жалобы местных жителей.

Известно, что по меньшей мере шесть слонов погибли после того, как наелись токсичных отходов.

Представители дикой природы округа Ампара обещали решить проблему и защитить животных и кукурузные поля по соседству от свалки.