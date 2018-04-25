Слоны массово гибнут на Шри‐Ланке из‐за токсичных свалок 

На восточном побережье Шри‐Ланки массово гибнут слоны. Причиной этому является свалка токсичных отходов, расположенная неподалеку.
Стадо слонов, которое пришло на свалку в гавань на восточном побережье Шри-Ланки, удалось запечатлеть на видео во вторник, 24 апреля.
Появление диких животных в районе мусорной свалки вызвало сильное беспокойство и жалобы местных жителей.
Известно, что по меньшей мере шесть слонов погибли после того, как наелись токсичных отходов.
Представители дикой природы округа Ампара обещали решить проблему и защитить животных и кукурузные поля по соседству от свалки.
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