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Дирекцию охраняемых природных территорий Подмосковья создадут в 2018 году
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Дирекцию охраняемых природных территорий Подмосковья создадут в 2018 году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Дирекцию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Подмосковья планируется создать в 2018 году, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.
"Была рекомендация о создании Дирекции по особо охраняемым природным территориям, которая будет следить за санитарным состоянием ООПТ и осуществлять соответствующий надзор. В ближайшее время такая дирекция будет создана, средства в бюджете предусмотрены. Надеемся, что с этого момента начнет активнее развиваться экологический туризм в регионе, в этих зонах", — сказал Коган в рамках заседания Мособлдумы в четверг.
По словам Когана, на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 246 ООПТ, из которых 196 территорий поставлены на кадастровый учет. «Они охраняются законом, четко определены границы, готовы паспорта соответствующих территорий. В 2016 году созданы 5 новых ООПТ общей площадью 3,4 тысячи гектар, в 2017 году — еще 11 ООПТ», — добавил министр.
Также в 2018 году будут упразднены несколько подмосковных памятников природы, утративших свое значение и не представляющих ценности. Это, к примеру, 800-летний дуб в Горках Ленинских, который утрачен по естественным причинам — более 10 лет назад дерево засохло и к настоящему времени разрушилось.
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