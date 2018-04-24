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Первые заводы по обработке отходов в энергию заработают в Подмосковье в 2022 году
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Первые заводы по обработке отходов в энергию заработают в Подмосковье в 2022 году 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Компания Hitachi Zosen Inova запустит первые заводы по обработке отходов в энергию на территории Московской области в 2022 году, сообщил журналистам во вторник представитель компании Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер.
Во вторник делегация Подмосковья посетила завод по термической обработке отходов в энергию компании Hitachi Zosen Inova в швейцарском городе Люцерн. Завод в Люцерне работает на отходах как экологическая ТЭЦ. Компания Hitachi Zosen Inova планирует построить четыре таких завода в Московской области и один в Казани.
«В 2022 году мы планируем запустить уже четыре завода (в Московской области — ред.)», — сказал Альтенбургер.
Он также отметил, что у компании Hitachi Zosen Inova есть успешный опыт по строительству заводов по термической обработке отходов в энергию в Польше и Турции (Стамбул). Работа таких заводов никак не влияет на экологию.
«Такой завод не представляет угрозы. Это проверенная технология, которая не приносит никакого вреда. Это просто сказка, когда люди рассказывают, что такой завод очень опасный. Любой другой завод, например, который производит сталь, он более вредный для окружающей среды», — подчеркнул Альтенбургер.
Он также рассказал, что вокруг завода в Люцерне пасутся коровы, которые дают молоко, и люди спокойно его пьют.
По мнению Альтенбургера, необходимо заботиться об окружающей среде, думать не только о сегодняшнем поколении, но и о будущем, и для этого строить самые современные заводы по обработке мусора.
«Надо начать с одного завода в России, показать, как это работает, показать, что нет загрязнения окружающей среды. Это начинается со школы, с образования детей, когда люди осознают, что это комплексный подход и завод — это только один пункт заботы об окружающей среде. На этот процесс может уйти 10-15 лет», — резюмировал Альтенбургер.
Как отметил экс-глава отдела обращения с отходами Федерального бюро по охране окружающей среды Швейцарии Ханс-Петер Фарни, когда в 1980-е годы в Швейцарии начали «мусорную» реформу, большинство жителей было убеждены, что стране необходимо решить вопрос утилизации отходов.
«Люди были недовольны тем, что мусор на полигонах, загрязнена вода. Поэтому нам важно было определить цели по утилизации мусора. И мы сказали, что хотим перерабатывать как можно большее количество мусора», — сказал Фарни.
Он отметил, что перерабатывать отходы в Швейцарии начали еще с военных лет, тогда в стране собирали бумагу. Со временем встал вопрос переработки алюминиевых банок и пластика.
«Разделение мусора все приняли доброжелательно», — добавил Фарни, отметив, что нежелание раздельно собирать мусор в основном связано с незнанием, как это правильно делать.
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