Делегация Подмосковья ознакомилась с системой переработки мусора в Швейцарии

Делегация Подмосковья прибыла в Швейцарию с целью ознакомления с местной системой переработки мусора.

В ее составе представители муниципальных общественных палат, депутатского корпуса, общественных организаций, органов местного самоуправления, инициативных групп. В городе Люцерн делегация посетила предприятие по преобразованию отходов в энергию, которое построено по инновационным разработкам Hitachi Zosen Inova.

"Это современный завод, технология позволяет не наносить вреда окружающей среде. Здесь нет выбросов в воздух вредных веществ, оказания вредного влияния на грунтовые воды, завод не производит никакого шума, — сказал экс-глава ведомства по управлению отходами в Федеральном органе охраны окружающей среды Швейцарии Ганс–Петер Фарни. — Около 50 лет тому назад для утилизации мусора мы использовали полигоны, это оказало негативное влияние на воду и в какой-то момент люди осознали проблему и сказали, что нам важно улучшить ситуацию. Мы разработали принципы обработки мусора в Швейцарии самым оптимальным образом, ведь важно, как это влияет на окружающую среду, нашу здоровье, т.е. у нас такая гражданская осознанность в обществе появилась. В 80-х мы построили один завод, потом другой, внедрили технологии. Сейчас на всей территории Швейцарии уже 30 заводов и этого достаточно для того, чтобы обеспечить нужды всего населения".

Подмосковной делегации рассказали, что швейцарская система переработки мусора основана на раздельном сборе. Это позволяет избежать дорогостоящей сортировки. В настоящее время 53% твердых отходов в стране подвергаются переработке.

"В настоящий момент мы планируем построить четыре таких завода в Московской области и один в Казани. Каждый завод в Московской области будет производить 70 мегаватт электричества, в Казани — 50. Объем мусора, который будет перерабатываться в Подмосковье, — это 700 тысяч тонн", — сказал представитель компании Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер.