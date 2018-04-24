Делегация из Подмосковья оценила систему переработки мусора в Швейцарии

Делегация из Московской области прибыла в Швейцарию для знакомства с местной системой переработки мусора. В ее состав вошли представители муниципальных общественных палат, депутатского корпуса, общественных организаций, органов местного самоуправления, инициативных групп.

городе Люцерн делегация посетила предприятие по преобразованию отходов в энергию, которое построено по инновационным разработкам Hitachi Zosen Inova.

«Это современный завод, технология позволяет не наносить вреда окружающей среде. Здесь нет выбросов в воздух вредных веществ, оказания вредного влияния на грунтовые воды, завод не производит никакого шума», — сказал экс-глава ведомства по управлению отходами в Федеральном органе охраны окружающей среды Швейцарии Ганс–Петер Фарни.

По его словам, около 50 лет тому назад для утилизации мусора городские власти использовали полигоны, однако это оказало негативное влияние на воду. «В какой-то момент люди осознали проблему и сказали, что нам важно улучшить ситуацию. Мы разработали принципы обработки мусора в Швейцарии самым оптимальным образом, ведь важно, как это влияет на окружающую среду, нашу здоровье, то есть у нас такая гражданская осознанность в обществе появилась. В 80-х мы построили один завод, потом другой, внедрили технологии. Сейчас на всей территории Швейцарии уже 30 заводов и этого достаточно для того, чтобы обеспечить нужды всего населения», — рассказал Ганс–Петер Фарни.

Подмосковной делегации рассказали, что швейцарская система переработки мусора основана на раздельном сборе. Это позволяет избежать дорогостоящей сортировки. В настоящее время 53 процента твердых отходов в стране подвергаются переработке.