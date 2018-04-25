Планируется изменить порядок осуществления экологического надзора 

В настоящее время государственный экологический надзор (организация и проведение проверок уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей среды — прим.ред.) организуется и осуществляется «пообъектно». Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проводит надзор на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в свою очередь, субъекты РФ — на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. Как отмечают авторы законопроекта, на практике возможны ситуации, когда юрлицо или индивидуальный предприниматель (ИП) осуществляет свою деятельность с использованием объектов, подлежащих как федеральному, так и региональному государственному экологическому надзору. Вместе с тем в соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» одним из принципов защиты прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля, муниципального контроля является недопустимость проводимых в отношении одного юрлица или ИП несколькими указанными органами проверок исполнения одних и тех же требований. В связи с этим, законопроектом предусматривается, что при осуществлении юрлицом или ИП хозяйственной или другой деятельности с использованием объектов, хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в отношении всех используемых объектов такого юрлица или ИП осуществляется федеральный государственный экологический надзор.