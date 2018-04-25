Ещё
Планируется изменить порядок осуществления экологического надзора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Планируется изменить порядок осуществления экологического надзора 

duma.gov.ru 4 часа назад
Фото: ИА Гарант
В настоящее время государственный экологический надзор (организация и проведение проверок уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей среды — прим.ред.) организуется и осуществляется «пообъектно». Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проводит надзор на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в свою очередь, субъекты РФ — на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. Как отмечают авторы законопроекта, на практике возможны ситуации, когда юрлицо или индивидуальный предприниматель (ИП) осуществляет свою деятельность с использованием объектов, подлежащих как федеральному, так и региональному государственному экологическому надзору. Вместе с тем в соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» одним из принципов защиты прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля, муниципального контроля является недопустимость проводимых в отношении одного юрлица или ИП несколькими указанными органами проверок исполнения одних и тех же требований. В связи с этим, законопроектом предусматривается, что при осуществлении юрлицом или ИП хозяйственной или другой деятельности с использованием объектов, хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в отношении всех используемых объектов такого юрлица или ИП осуществляется федеральный государственный экологический надзор.
duma.gov.ru: последние новости
На заседании Комитета по экологии и охране окружающей среды обсудят новую редакцию Красной книги Модель инновационной экосистемы «Сколково» будет распространена на региональные научно-технологические центры На выездном заседании Совета ГД в ЯНАО пройдет обсуждение реализации крупных инвестиционных проектов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ87
В провале Су-57 обвинили F-35706
Украина взялась за российские корабли300
На Украине подвели итоги потерь в Донбассе45
Макрон назвал условие ухода из Сирии94
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение