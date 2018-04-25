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Прокуратура предлагает жителям Кургана пожаловаться на свалки
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Прокуратура предлагает жителям Кургана пожаловаться на свалки 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кургане проходят массовые рейды по выявлению несанкционированных свалок. В них принимают участие сотрудники городской прокуратуры, специалисты зауральского департамента природных ресурсов и регионального управления Роспотребнадзора.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, уже стало ясно, что нормы обращения с отходами нарушают не только предприятия и коммунальщики, но и сами жители областного центра.
Особенно сложная ситуация складывается в частном секторе: там обнаружено множество крупных несанкционированных свалок.
Сегодня, 25 апреля, жителям Зауралья предлагают сообщить о незаконных свалках в прокуратуру. Каждое из обращений ведомство обещает проверить и, если информация о нарушении подтвердится, принять необходимые меры.
Напомним, что в начале апреля Курганская область подписала соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По мнению экспертов, это — давно назревшая необходимость. За год в Зауралье образуется более 250 тысяч тонн ТКО, однако четко отработанного процесса по сбору, вывозу и захоронению отходов до сих пор нет.
Фото: kartasvalok.ru
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