Минэкологии поставило на кадастровый учет заказник с уникальными озерами в Орехово‑Зуеве

В подмосковном Орехово-Зуеве определили границы природного заказника «Лачужские озера и прилегающие лесные кварталы», на территории особо охраняемой природной территории обитают более 60 видов птиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

«Границы государственного природного заказника «Лачужские озера и прилегающие лесные кварталы» теперь отражаются на кадастровой карте. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) расположена вблизи деревни Теперки городского округа Орехово-Зуево, площадь ее превышает тысячу гектаров. Заказник включает в себя три озера с окружающими их болотами, которые являются местом обитания множества водоплавающих птиц», — отмечается в сообщении.

В последние десятилетия экосистемы заказника страдали от неконтролируемой рекреации, передвижения автомобилей и квадроциклов, массового сбора дикорастущей флоры. Вновь утвержденный режим особой охраны ООПТ предусматривает запрет на любое строительство, съезд с существующих дорог, устройство туристических стоянок и разведение костров, а также сбор растений.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган , установление четких границ заказника позволит инспекторам эконадзора эффективнее следить за соблюдением режима особой охраны ООПТ.