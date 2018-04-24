Минэкологии поставило на кадастровый учет заказник с уникальными озерами в Орехово‑Зуеве 

В подмосковном Орехово-Зуеве определили границы природного заказника «Лачужские озера и прилегающие лесные кварталы», на территории особо охраняемой природной территории обитают более 60 видов птиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Границы государственного природного заказника «Лачужские озера и прилегающие лесные кварталы» теперь отражаются на кадастровой карте. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) расположена вблизи деревни Теперки городского округа Орехово-Зуево, площадь ее превышает тысячу гектаров. Заказник включает в себя три озера с окружающими их болотами, которые являются местом обитания множества водоплавающих птиц», — отмечается в сообщении.
В последние десятилетия экосистемы заказника страдали от неконтролируемой рекреации, передвижения автомобилей и квадроциклов, массового сбора дикорастущей флоры. Вновь утвержденный режим особой охраны ООПТ предусматривает запрет на любое строительство, съезд с существующих дорог, устройство туристических стоянок и разведение костров, а также сбор растений.
Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, установление четких границ заказника позволит инспекторам эконадзора эффективнее следить за соблюдением режима особой охраны ООПТ.
По его словам, заказник отличается большим видовым разнообразием, здесь отмечено 74 вида позвоночных животных, в том числе 63 вида птиц и восемь — млекопитающих. Среди них несколько видов, внесенных в Красные книги России и Московской области: серый сорокопут, скопа, большой кроншнеп, серый журавль и другие.