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В Подмосковье на территории завода «Рубин» произошёл пожар
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В Подмосковье на территории завода «Рубин» произошёл пожар 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
На открытой площадке предприятия загорелся мусор. Спасателям удалось локализовать распространение огня.
RT на русском: последние новости
Почти 10 тонн мусора и грязи вывезли из Петербурга за неделю Тест RT к Международному дню Матери-Земли Путин заявил о необходимости технологического прорыва в области вооружений
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