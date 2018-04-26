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В Подмосковье на территории завода «Рубин» произошёл пожар
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В Подмосковье на территории завода «Рубин» произошёл пожар
RT на русском
1 час назад
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Вести Подмосковья
На открытой площадке предприятия загорелся мусор. Спасателям удалось локализовать распространение огня.
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