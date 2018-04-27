Новые экостандарты введут в Подмосковье

Новые экологические стандарты введут в Подмосковье

"Московская область первая в стране введет новый экологический стандарт, который будет предполагать совершенно уникальные современные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора", — отметил он.

Губернатор добавил, что в Московской области будут построены комплексы по переработке отходов, которые "позволят на 50% сократить количество захороненных отходов, при этом исключить раз и навсегда возможность зловония и дурных запахов, потому что технологии, которые мы будем применять на этих полигонах, используются в самых передовых, самых современных странах".

Сейчас, по словам Воробьева, ведется работа по закрытию старых свалок и строительство, обустройство и оснащение оборудованием мест захоронения отходов.