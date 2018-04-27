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Новые экостандарты введут в Подмосковье
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Новые экологические стандарты введут в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новые экологические стандарты, которые позволят на 50% сократить количество захороненных отходов, введут в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Московская область первая в стране введет новый экологический стандарт, который будет предполагать совершенно уникальные современные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора", — отметил он.
Губернатор добавил, что в Московской области будут построены комплексы по переработке отходов, которые "позволят на 50% сократить количество захороненных отходов, при этом исключить раз и навсегда возможность зловония и дурных запахов, потому что технологии, которые мы будем применять на этих полигонах, используются в самых передовых, самых современных странах".
Сейчас, по словам Воробьева, ведется работа по закрытию старых свалок и строительство, обустройство и оснащение оборудованием мест захоронения отходов.
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