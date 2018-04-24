Делегация Подмосковья посетила завод по термической обработке отходов в энергию в Люцерне

Завод в Люцерне работает на отходах как экологическая ТЭЦ. В рамках экскурсии членам подмосковной делегации показали работу предприятия и рассказали о его возможностях.

В состав делегации вошли представители федеральных и региональных средств массовой информации, а также члены муниципальных общественных палат Воскресенского района и Наро-Фоминского городского округа, совета депутатов Наро-Фоминского округа и Солнечногорского района Подмосковья.

«В настоящий момент мы планируем построить четыре таких завода в Московской области и один в Казани . Каждый завод в Московской области будет производить 70 мегаватт электричества, в Казани — 50. Объем мусора, который будет перерабатываться в Подмосковье, — это 700 тысяч тонн», — сказал представитель компании Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер.

Завод в Казани будет перерабатывать 550 тысяч тонн отходов в год.