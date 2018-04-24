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Делегация Подмосковья посетила завод по термической обработке отходов в энергию в Люцерне
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Делегация Подмосковья посетила завод по термической обработке отходов в энергию в Люцерне 

РИАМО 2 часа назад
Делегация Московской области посетила завод по термической обработке отходов в энергию компании Hitachi Zosen Inova в швейцарском городе Люцерн, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Завод в Люцерне работает на отходах как экологическая ТЭЦ. В рамках экскурсии членам подмосковной делегации показали работу предприятия и рассказали о его возможностях.
В состав делегации вошли представители федеральных и региональных средств массовой информации, а также члены муниципальных общественных палат Воскресенского района и Наро-Фоминского городского округа, совета депутатов Наро-Фоминского округа и Солнечногорского района Подмосковья.
«В настоящий момент мы планируем построить четыре таких завода в Московской области и один в Казани. Каждый завод в Московской области будет производить 70 мегаватт электричества, в Казани — 50. Объем мусора, который будет перерабатываться в Подмосковье, — это 700 тысяч тонн», — сказал представитель компании Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер.
Завод в Казани будет перерабатывать 550 тысяч тонн отходов в год.
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