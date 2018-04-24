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Казанцев попросили оставлять за собой меньше мусора
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Казанцев попросили оставлять за собой меньше мусора 

Казанский Портал 3 часа назад
Рустем Камалов, первый заместитель минэкологии РТ, попросил казанцев задуматься о том, как оставлять за собой меньше отходов.
По данным Камалова, казанцы образуют 600 000 тонн отходов в год. Будущий мусоросжигающий завод способен обработать 550 000 тонн в год. 50 000 тонн отходов «повиснут в воздухе». Но выход есть: казанцы должны умерить свой пыл в отношении отходов, которые сами же производят.
Нам предлагают брать меньше пакетов в супермаркетах. Или заменить их на многоразовые сумки.
«В супермаркетах люди, не задумываясь, берут миллионы бесплатных полиэтиленовых пакетов. В магазинах есть реклама многоразовых сумок и разлагаемых пакетов, но население ими массово не пользуется. Чтобы не мучиться с проблемой переработки, нужно образовывать меньше отходов и это реально сделать», — цитирует эксперта «Татар-информ».
«Мусорный» завод планируют построить в Зеленодольском районе, в селе Осиново. Он находится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере». Строительство должно начаться осенью. Завод может открыться в 2022 — 2023 годах.
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