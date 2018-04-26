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В СВАО 29 апреля состоится экологическая акция, посвященная чистоте рек
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В СВАО 29 апреля состоится экологическая акция, посвященная чистоте рек 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Экологическая акция «День единых действий — „Сохраним чистоту московских рек!“ состоится в Северо-Восточном округе столицы. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы префектуры СВАО.
Неравнодушных к природе жителей округа приглашают поучаствовать в уборке прибрежных территорий, наряду с депутатами муниципальных округов и работниками коммунальных предприятий районов.
Сбор участников акции состоится в это воскресенье в 10.00. Уборка займет всего 2 часа. Отмечается, что с собой не надо брать дополнительных инструментов — весь инвентарь выдадут на месте.
После этого, все участники смогут восстановить силы, пообедав на полевой кухне. Также в конце экологического мероприятия пройдет награждение особо отличившихся участников.
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