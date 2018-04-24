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Когда ликвидируют Шуваловскую свалку?
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Когда ликвидируют Шуваловскую свалку? 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Ленинском районе уже много лет местным жителям не даёт покоя Шуваловская свалка. Этот полигон был официально закрыт аж 34 года назад, но мусор туда свозят до сих пор.
Ликвидация несанкционированной свалки химических отходов в Шуваловской промзоне должна была начаться уже с 15 апреля этого года, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Специализированная организация начнёт вывозить отходы с площадки и утилизировать их в зависимости от класса опасности. Чтобы не допустить химического загрязнения, на транспортировку и утилизацию отходов из резервного фонда городской администрации выделят 4,389 миллиона рублей. В 2016 году арендатор участка был привлечён к ответственности за незаконное размещение новых отходов в Шуваловской промзоне.
Ранее экологическая общественность региона била тревогу, что на свалке были найдены ртутьсодержащие отходы — термометры, люминесцентные лампы, а также аммиак, кислоты, соли тяжёлых металлов, полицикличные органические вещества в повреждённой таре. Между тем свалка граничит с Шуваловским каналом, который впадает в Оку недалеко от водозабора станции водоподготовки, которая обеспечивает питьевой водой жителей Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода.
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