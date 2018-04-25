Полиция проверяет документы по «Красному бору» в комитете по природопользованию Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 25 апреля. / ТАСС /. Полицейские проверяют документы, связанные с полигоном «Красный бор» в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета.

"Полиция изучает документы за 2014 год, связанные с полигоном «Красный бор», — сказали в пресс-службе.

В феврале 2016 года прокуратура заявила о хищении более 17 млн рублей, выделенных на работы по ремонту и содержанию объектов полигона. На объекте на тот момент работала компания «Экоградстрой», фактическим руководителем которой был Андрей Градобоев . В 2017 году его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при получении субсидий на содержание полигона в 2014-2015 году и отправили в СИЗО . При избрании меры пресечения в Красногвардейском районном суде Петербурга следствие заявило о том, что из бюджета похители 51 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что рабочая группа для решения вопросов рекультивации полигона химических отходов «Красный Бор» в Ленинградской области может появиться в составе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сегодня в ходе отчета в заксобрании губернатор Полтавченко сообщил, что экспертами научного-технического совета одобрена рекультивация опасного полигона, но конкретные решения, объемы и этапы озвучат после консультаций с международными экспертами.

Полигон «Красный Бор» — крупнейшее в России предприятие по размещению и захоронению промышленных отходов, созданное в 1960-х. Он расположен на территории Ленинградской области, в 30 км от центра Петербурга. На полигоне площадью 73 га расположили 70 резервуаров с отходами I-IV классов опасности — их накопилось более 2 млн тонн. Мощности полигона исчерпаны, прием отходов прекратили.

В 2016-2017 годах на полигоне провели комплекс работ, чтобы привести его в безаварийное состояние.