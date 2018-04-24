Очистка рек в Подмосковье начнется после 15 июня

Реки в Подмосковье начнут очищать после 15 июня, когда закончится нерест рыбы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«До окончания нереста реки не чистят, нерест закончится 15 июня», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в Московской области действует программа по реабилитации рек, которая включает не только расчистку русел рек от донных отложений, извлечение объектов механического засорения и увеличение пропускной способности, но и проведение комплекса работ по предотвращению прямого сброса неочищенных сточных вод, восстановление экосистемы водоема до естественного уровня и безопасного состояния для человека и окружающей среды методами биологической реабилитации.