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Очистка рек в Подмосковье начнется после 15 июня
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Очистка рек в Подмосковье начнется после 15 июня 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Реки в Подмосковье начнут очищать после 15 июня, когда закончится нерест рыбы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«До окончания нереста реки не чистят, нерест закончится 15 июня», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в Московской области действует программа по реабилитации рек, которая включает не только расчистку русел рек от донных отложений, извлечение объектов механического засорения и увеличение пропускной способности, но и проведение комплекса работ по предотвращению прямого сброса неочищенных сточных вод, восстановление экосистемы водоема до естественного уровня и безопасного состояния для человека и окружающей среды методами биологической реабилитации.
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