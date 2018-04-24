Подмосковье очистят от мусора компании «Ростеха»

Подмосковье выбрали региональных мусорных операторов. Завершена процедура рассмотрения заявок от компаний в конкурсе по обращению с отходами, сообщают «Ведомости» . Оператор выбран в каждом из семи кластеров региона, который поделен по территориальному признаку: Алексинский, Воскресенский, Каширский, Ногинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Чеховский. Для участия в конкурсе было подано 14 заявок, однако на торги допустили семь компаний. Именно они с 2019 года будут обеспечивать транспортирование твердых коммунальных отходов на объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов. За эту услугу регионы заплатят семи компаниям 187,7 млрд рублей. Контракты с операторами будут заключены на десять лет. Самым крупным станет структура с участием «Ростеха» — «РТ-инвест». Компании, входящие в «РТ-инвест», выиграли право на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов в трех кластерах: Сергиево-Посадском, Каширском и Рузском.

Наталья Розина руководитель организации Центр «Устойчивое Развитие», эксперт ОНФ «Документ не предусматривает ни контроля за региональными операциями, ни нормальную систему развития обращения с отходами в регионе. Московская и подмосковная схемы территориальные не согласованы между собой до сих пор, поэтому совершенно непонятно, с чем будет возиться оператор, которого выбрали в Подмосковье. У „РТ-инвест“ нет никакого опыта обращения с отходами. Это компания, которая пропихивает всеми правдами и неправдами строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье и по России . Если его выбрали региональным оператором, то это катастрофа для перерабатывающей отрасли страны. Потому что все отходы будут для сжигания, а для переработчиков ничего не будет оставаться. Непонятно, что будет делать „РТ-инвест“ с накопленным ущербом, с нелегальными полигонами, которых в Подмосковье полно, с существующими свалками, которых много. Совершенно не ясно, как будет контролироваться работа регионального оператора. Это все заложено в изначальном документе, в территориальной схеме. К сожалению, у нас все было поставлено в обращении с отходами с ног на голову. Вместо того чтобы выстраивать систему обращения с отходами, мы пытаемся выстроить систему уничтожения отходов любой ценой, включая здоровье населения. Я могу только посочувствовать жителям тех районов Подмосковья, где выбрали в качестве регионального оператора „РТ-инвест“, потому что это говорит о том, что в ближайшее время там всеми правдами и неправдами будет пропихнуто строительство мусоросжигающего завода с неизвестными последствиями для жителей».

Жители Подмосковья неоднократно проводили митинги против строительства мусоросжигающих заводов и свалок, отмечая, что сжигание отходов вредно и опасно, а мусор требует раздельного сбора, сортировки и дальнейшей глубокой переработки.

Заводы загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно. А мусорные полигоны сейчас принимают отходов в десятки раз больше, чем позволяют их мощности. Оперативно получить комментарий от компании «РТ-инвест» не удалось.