В Ярославле запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора

Его реализуют на двух улицах Брагино — Батова и Александра Невского . На площадках установили новые легкие контейнеры для раздельного сбора мусора по классификации отходов — бумага, стекло, пластик и металл. Такая система позволит упростить процесс утилизации и уменьшить объемы.

Напомним, что регион переходит к новой системе обращению с мусором. По итогам конкурсного отбора в течение восьми лет перевозить, утилизировать, обезвреживать и осуществлять захоронение бытовых отходов в регионе будет московская компания «Хартия». Она приступит к работе с 1 сентября.