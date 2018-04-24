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В Ярославле запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора
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В Ярославле запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Его реализуют на двух улицах Брагино — Батова и Александра Невского. На площадках установили новые легкие контейнеры для раздельного сбора мусора по классификации отходов — бумага, стекло, пластик и металл. Такая система позволит упростить процесс утилизации и уменьшить объемы.
Напомним, что регион переходит к новой системе обращению с мусором. По итогам конкурсного отбора в течение восьми лет перевозить, утилизировать, обезвреживать и осуществлять захоронение бытовых отходов в регионе будет московская компания «Хартия». Она приступит к работе с 1 сентября.
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