В «Скоково» размещаются отходы 4 и 5 классов

Согласно лицензии на полигоне «Скоково» размещаются отходы 4 класса и 5 класса, для которых соответствующее разрешение не требуется. Генеральный директор предприятия Константин Симонов сообщил, что утвержденный лицензией перечень строго регламентирован и ограничен.

— Не все отходы 4 класса принимает полигон, а только те, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Утвержден конкретный перечень и прописан в лицензии Росприроднадзором, — сообщил Константин Симонов. — Это ТБО из жилого сектора и от офисных помещений, отходы бумаги, загрязненной картонной упаковки, большой перечень строительных отходов: обрезки пластиковых труб, битый кирпич, железобетонный лом, отходы от уборки бытовых помещений и другое.

К пятому классу также относятся некоторые виды строительного мусора, а также отходы от продовольственных и непродовольственных магазинов, от помещений культурно-бытового назначения.