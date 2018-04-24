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В «Скоково» размещаются отходы 4 и 5 классов
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В «Скоково» размещаются отходы 4 и 5 классов 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Согласно лицензии на полигоне «Скоково» размещаются отходы 4 класса и 5 класса, для которых соответствующее разрешение не требуется. Генеральный директор предприятия Константин Симонов сообщил, что утвержденный лицензией перечень строго регламентирован и ограничен.
— Не все отходы 4 класса принимает полигон, а только те, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Утвержден конкретный перечень и прописан в лицензии Росприроднадзором, — сообщил Константин Симонов. — Это ТБО из жилого сектора и от офисных помещений, отходы бумаги, загрязненной картонной упаковки, большой перечень строительных отходов: обрезки пластиковых труб, битый кирпич, железобетонный лом, отходы от уборки бытовых помещений и другое.
К пятому классу также относятся некоторые виды строительного мусора, а также отходы от продовольственных и непродовольственных магазинов, от помещений культурно-бытового назначения.
— Что касается дополнительных отходов из Москвы, то это 100% завозятся твердые коммунальные отходы от населения, с контейнерных площадок. Никаких промышленных и иных отходов оттуда мы не принимаем, — добавил генеральный директор ОАО «Скоково» Константин Симонов.
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