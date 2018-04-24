Госдума может уточнить правила экологического госнадзора за предприятиями

Госдума может уточнить правила надзора за организациями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующий законопроект внесло в палату Правительство, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В документе предлагается дополнить статью 65 ФЗ «Об охране окружающей среды» пунктом 7.1.

В нём указано, что если юрлицо или предприниматель в хозяйственной деятельности используют объекты, наносящие вред окружающей среде, и хотя бы один из этих объектов подлежит федеральному экологическому госнадзору, то над данной компанией или предприятием осуществляется только федеральный государственный надзор.

В пояснительной записке отмечается, что по действующему законодательству экологический надзор за объектами, подлежащими федеральному госнадзору, осуществляют федеральные органы власти, а за другими — региональные.