Ещё
Госдума может уточнить правила экологического госнадзора за предприятиями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума может уточнить правила экологического госнадзора за предприятиями 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Госдума может уточнить правила надзора за организациями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующий законопроект внесло в палату Правительство, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В документе предлагается дополнить статью 65 ФЗ «Об охране окружающей среды» пунктом 7.1.
В нём указано, что если юрлицо или предприниматель в хозяйственной деятельности используют объекты, наносящие вред окружающей среде, и хотя бы один из этих объектов подлежит федеральному экологическому госнадзору, то над данной компанией или предприятием осуществляется только федеральный государственный надзор.
В пояснительной записке отмечается, что по действующему законодательству экологический надзор за объектами, подлежащими федеральному госнадзору, осуществляют федеральные органы власти, а за другими — региональные.
Это приводит к тому, что контроль над одной и той же компанией осуществляют разные ведомства регионального и федерального уровня, если она использует объекты, подлежащие надзору и на уровне государства, и на уровне субъекта РФ.
Парламентская газета: последние новости
Ликвидацию «Красного Бора» могут профинансировать из федерального бюджета Заповедники обяжут проводить мероприятия по защите животных от болезней Мурманску на новые очистные сооружения требуется 7,5 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины275
Шойгу выдвинул обвинение США82
Что Россия проиграла в Армении127
Кремль готовит суперманевр508
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт7
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение