При администрации Нальчика создадут общественный экологический совет

НАЛЬЧИК , 24 апреля. / ТАСС /. Общественный экологический совет появится при администрации Нальчика ( Кабардино-Балкарская Республика , КБР) для взаимодействия с населением в вопросах окружающей среды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской мэрии.

" [Таймураз Ахохов] (и. о. главы местной администрации г.о. Нальчик — прим. ТАСС) поддержал… инициативу представителей движения «ЭКО-Гармония» о создании общественного экологического совета при мэрии в целях конструктивного взаимодействия с общественностью и привлечения представителей научного сообщества… в области экологии к обсуждению актуальных вопросов охраны окружающей среды", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что посадка новых деревьев с 2015 по 2018 годы в республике превышает валку аварийных. «Специалисты стремятся сохранить каждое дерево. Заключение о необходимости вырубки выдается лишь после тщательного обследования специальной комиссией и признания дерева действительно аварийным», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ОНФ в Кабардино-Балкарии предлагает создать «зеленый щит» вокруг Нальчика. «Зеленый щит» поможет оградить рекреационные территории от застройки и санитарно-эпидемиологических нарушений.