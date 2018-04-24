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При администрации Нальчика создадут общественный экологический совет
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При администрации Нальчика создадут общественный экологический совет 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
НАЛЬЧИК, 24 апреля. /ТАСС/. Общественный экологический совет появится при администрации Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика, КБР) для взаимодействия с населением в вопросах окружающей среды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской мэрии.
" [Таймураз Ахохов] (и. о. главы местной администрации г.о. Нальчик — прим. ТАСС) поддержал… инициативу представителей движения «ЭКО-Гармония» о создании общественного экологического совета при мэрии в целях конструктивного взаимодействия с общественностью и привлечения представителей научного сообщества… в области экологии к обсуждению актуальных вопросов охраны окружающей среды", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что посадка новых деревьев с 2015 по 2018 годы в республике превышает валку аварийных. «Специалисты стремятся сохранить каждое дерево. Заключение о необходимости вырубки выдается лишь после тщательного обследования специальной комиссией и признания дерева действительно аварийным», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ОНФ в Кабардино-Балкарии предлагает создать «зеленый щит» вокруг Нальчика. «Зеленый щит» поможет оградить рекреационные территории от застройки и санитарно-эпидемиологических нарушений.
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