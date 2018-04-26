В Ярославле стартовал проект по раздельному сбору мусора

"Пилотный проект по раздельному сбору мусора стартовал на территории области, пока специальными контейнерами оборудованы площадки на двух улицах Ярославля. Теперь бумага, стекло, пластик и металл не будут смешиваться с остальными отходами. В дальнейшем эта практику внедрят в других муниципальных образованиях. Проект реализуется за счет инвестора — компании «Хартия», которая наделена статусом регионального оператора по обращению с отходами", — сказали в пресс-службе.

Также в областном центре в пилотном режиме запустили образовательный экологический проект. «В школах города пройдут занятия, на которых ученикам начальных и средних классов объяснят цели сортировки отходов, способах их утилизации, расскажут об экологической безопасности региона», — отметили в пресс-службе.