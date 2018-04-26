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В Ярославле стартовал проект по раздельному сбору мусора
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В Ярославле стартовал проект по раздельному сбору мусора 

ТАСС 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Ярославской области совместно с инвестором запустило пилотный проект по раздельному сбору мусора. Специальные контейнеры для бумаги, стекла, пластика и металла установлены в Дзержинском районе Ярославля, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.
"Пилотный проект по раздельному сбору мусора стартовал на территории области, пока специальными контейнерами оборудованы площадки на двух улицах Ярославля. Теперь бумага, стекло, пластик и металл не будут смешиваться с остальными отходами. В дальнейшем эта практику внедрят в других муниципальных образованиях. Проект реализуется за счет инвестора — компании «Хартия», которая наделена статусом регионального оператора по обращению с отходами", — сказали в пресс-службе.
Также в областном центре в пилотном режиме запустили образовательный экологический проект. «В школах города пройдут занятия, на которых ученикам начальных и средних классов объяснят цели сортировки отходов, способах их утилизации, расскажут об экологической безопасности региона», — отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, о старте проекта по раздельному сбору бытового мусора в регионах 16 апреля сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Курск. По его словам, власти субъектов и муниципальных образований должны в течение ближайших трех месяцев обеспечить в каждом городе точки раздельного приема бумаги, стекла, пластика. Это сделает более эффективной всю систему обращения с отходами и поможет в организации их глубокой переработки.
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