В Ярославле начался процесс перехода на систему раздельного сбора отходов

В целях создания эффективной региональной системы управления твердыми коммунальными отходами Правительством Ярославской области совместно с инвестором запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора. В Дзержинском районе около многоэтажных домов по улицам Батова и Александра Невского размещены специальные контейнеры.

— В рамках пилотного проекта мы выставили новые, легкие контейнеры для раздельного сбора мусора на придомовых территориях двух улиц, — рассказала менеджер ООО «Хартия» Ирина Данилова. — На каждом имеется табличка, где указаны виды фракций, подлежащих переработке. Теперь бумага, стекло, пластик и металл не смешиваются с остальными отходами и вывозятся специально оборудованными машинами. Контейнеры легки и удобны в использовании и погрузке мусора.

В рамках проекта планируется расширение географии раздельного сбора отходов в регионе. Подобный опыт уже успешно реализован ООО «Хартия» в 2017 году в Угличе , где создана новая система обращения с мусором с учетом специфики территории. Эта система, включающая в себя раздельный сбор отходов и исключающая несвоевременный вывоз и, как следствие, жалобы горожан, теперь реализуется и в Ярославле

— Введение системы раздельного сбора важно для оптимизации процесса утилизации отходов, так как в результате уменьшаются объемы их захоронения на полигонах, — отметил начальник отдела по обороту твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров . — Но для этого, помимо современного технического оснащения, требуется и подготовка жителей, воспитание культуры обращения с отходами.

Раздельный сбор мусора — второй этап пилотного проекта, реализующегося с начала года ООО «Хартия» в Дзержинском районе. В рамках первого произведена замена старых контейнеров на новые пластиковые объемом 1,1 кубометра, которые позволяют сократить уровень шума при погрузке отходов в мусоровоз, легки в эксплуатации и прекрасно поддаются санитарной обработке. Они оснащены крышками, не позволяющими отходам разлетаться и намокать, а также предотвращающими доступ животных и птиц.

Кроме того, в рамках организации перехода к новой системе по обращению с отходами завершена процедура конкурсного отбора регионального оператора. Этот статус присвоен ООО «Хартия». В следующие 8 лет оно будет заниматься сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением бытовых отходов в Ярославской области.

Региональный оператор должен приступить к работе с 1 сентября. Его деятельность позволит сделать отрасль обращения с отходами более прозрачной и контролируемой. Запланированы замена контейнеров, обновление парка мусоровывозящей техники, которая будет отвечать стандартам «Евро-4», а также приведение в нормативное состояние полигонов для захоронения отходов и создание сортировочных и перегрузочных станций.