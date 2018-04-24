В Орловское полесье пришла «Зелёная весна»

В национальном парке «Орловское полесье»состоялся Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна».

Участниками большой уборки стали сотрудники нацпарка и ученики Жудерской школы. Экологический субботник стартовал от визит-центра Орловского полесья. Затем группы направились к другим закрепленным объектам. Уборка проводилась на центральной усадьбе Полесья, прилегающей территории к зданию администрации национального парка, участки вдоль дорог в поселке Жудерский, а также места массового отдыха.

В субботнике приняли участие юные волонтеры. Совместно с учениками старших классов Жудерской средней школы сотрудники Парка провели уборку на экологической тропе «Кладовая солнца». Школьники собрали мусор, расчистили дорожки от упавших веток и сухих листьев.

Весенний экологический субботник в Орловском полесье объединил взрослых и детей в стремлении помочь весенней природе очиститься после зимнего сна.