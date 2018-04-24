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В Орловское полесье пришла «Зелёная весна»
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В Орловское полесье пришла «Зелёная весна» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В национальном парке «Орловское полесье»состоялся Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна».
Участниками большой уборки стали сотрудники нацпарка и ученики Жудерской школы. Экологический субботник стартовал от визит-центра Орловского полесья. Затем группы направились к другим закрепленным объектам. Уборка проводилась на центральной усадьбе Полесья, прилегающей территории к зданию администрации национального парка, участки вдоль дорог в поселке Жудерский, а также места массового отдыха.
В субботнике приняли участие юные волонтеры. Совместно с учениками старших классов Жудерской средней школы сотрудники Парка провели уборку на экологической тропе «Кладовая солнца». Школьники собрали мусор, расчистили дорожки от упавших веток и сухих листьев.
Весенний экологический субботник в Орловском полесье объединил взрослых и детей в стремлении помочь весенней природе очиститься после зимнего сна.
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