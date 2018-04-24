Ещё
Лакокрасочный завод незаконно загрязнял воздух в Магнитогорске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лакокрасочный завод незаконно загрязнял воздух в Магнитогорске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Лакокрасочный завод дымил в Магнитогорске без согласования с министерством экологии, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.
На работу подразделения ЗАО «АВС Фарбен», занимающегося производством лакокрасочной продукции, в природоохранную прокуратуру пожаловались местные жители. В ходе проверки выяснилось, что завод не имеет специального разрешения на выброс вредных веществ.
«Объект не поставлен на госучёт, а с минэкологии Челябинской области не согласованы мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий, — отметили в надзорном ведомстве. — Кроме того, предприятие не вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду».
В результате в отношении директора обособленного подразделения «АВС Фарбен» возбуждено ряд дела об административных правонарушениях. Предприятие обязали в кратчайшие сроки исправить все нарекания.
Напомним, в Копейске прокуратура потребовала закрыть цех по выплавке ферровольфрама.
АиФ: последние новости
Общественники сообщили о загрязнении реки в центре Челябинска Мёртвая рыба снова заполнила озеро в Кунашакском районе 6 миллионов россиян ждут в Турции. Как работает программа лояльности отелей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины275
Шойгу выдвинул обвинение США82
Что Россия проиграла в Армении127
Кремль готовит суперманевр508
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт7
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение