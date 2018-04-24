Лакокрасочный завод незаконно загрязнял воздух в Магнитогорске

Лакокрасочный завод дымил в Магнитогорске без согласования с министерством экологии, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры

На работу подразделения ЗАО «АВС Фарбен», занимающегося производством лакокрасочной продукции, в природоохранную прокуратуру пожаловались местные жители. В ходе проверки выяснилось, что завод не имеет специального разрешения на выброс вредных веществ.

«Объект не поставлен на госучёт, а с минэкологии Челябинской области не согласованы мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий, — отметили в надзорном ведомстве. — Кроме того, предприятие не вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду».

В результате в отношении директора обособленного подразделения «АВС Фарбен» возбуждено ряд дела об административных правонарушениях. Предприятие обязали в кратчайшие сроки исправить все нарекания.