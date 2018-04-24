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В Оренбурге на Парковом зафиксировано превышение концентрации сероводорода
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В Оренбурге на Парковом зафиксировано превышение концентрации сероводорода 

ProOren 37 минут назад
Фото: ProOren
Жалобы на неприятный запах на улице и в квартирах поступили от жителей домов на проспекте Парковом в Оренбурге вечером в понедельник, 23 апреля.
Как сообщили корреспонеднту Prooren.ru в Экологической службе Оренбургской области, специалисты зафиксировали там превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода в 1,4 раза. По словам представителя ведомства, выезд на место осуществлялся вчера в 22:00. Специалисты взяли пробы воздуха по адресу проспект Парковый,9.
Предположительным источником утечки в ведомстве назвали очистные сооружения «Оренбургводоканала». Однако отметили, что вторая проба, взятая на очистных сооружениях по адресу Луговая,76, не показала там превышений по сероводороду.
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