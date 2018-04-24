Компания «Ростеха» станет крупным региональным оператором по обращению с отходами в Подмосковье

Группа «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию «Ростех» ) выиграла конкурс регионального оператора по обращению с отходами в Подмосковье . Компании холдинга приступят к работе с 1 января 2019 года в трех зонах: Рузской, Каширской и Сергиево-Посадской, сообщили в «Ростехе».

Общий объем инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей в течение двух лет.

Суммарный объем отходов по зонам составляет более 2 млн тонн в год, или более 60% от всего объема отходов, образуемых в Подмосковье. Задачей «РТ-Инвест» станет внедрение системы раздельного сбора отходов на территории присутствия, а также создание соответствующей инфраструктуры.

Компания также построит мусороперерабатывающие комплексы (МПК) в каждой из зон. В их состав будут входить комплексы по полуавтоматической сортировке отходов мощностью более 300 тыс. тонн в год каждый, а также участки компостирования органических фракций.

«До конца 2019 года мы внедрим раздельный сбор на 60% территории Московской области. Опираясь на мировой опыт, для достижения качественного уровня раздельного сбора требуется в среднем 15 лет, однако системный подход позволит пройти этот путь гораздо быстрее и достичь главной цели — «нулевого» захоронения отходов на территории Московской области», — отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов

В целях реализации проекта по внедрению комплексной системы по обращению с отходами Московская область была поделена на семь зон деятельности региональных операторов: Чеховскую, Каширскую, Воскресенскую, Ногинскую, Сергиево-Посадскую, Алексинскую и Рузскую.

Региональный оператор отвечает за сбор, транспортирование, сортировку, переработку и утилизацию отходов.