Керченскому проливу обеспечат экологическую безопасность

Сергей Бороздин. В акватории Керченского пролива будет обеспечена экологическая безопасность. Для очистки ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги строители Крымского моста сооружают специальные комплексы, сообщил НСН глава администрации Керчи

По его словам, стоки будут проходить многоуровневую очистку, что обеспечит максимальную степень защиты, как на время строительных работ, так и во время эксплуатации моста. Очистную систему согласовали эксперты государственной экологической экспертизы, а также специалисты Росрыболовства

Ранее сообщалось, что в районе Нижнего Солнечного строители установили большую «бочку» — это система фильтрации стоков, которые будут поступать с автодороги.