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Мусорный полигон в посёлке Космодемьянского планируют рекультивировать до конца года
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Мусорный полигон в посёлке Космодемьянского планируют рекультивировать до конца года 

Вести Калининград 29 минут назад
Фото: Вести Калининград
Работы ведутся на средства федерального проекта «Чистая страна». Часть свалки уже сейчас закрыта специальной пленкой, которая исключает воздействие отходов на окружающую среду.
Южную и Восточную часть Космодемьянского полигона подрядчик уже закрыл специальным защитным экраном, который предотвращает воздействие отходов на окружающую среду. Но судя по этим горам работы у него еще много.
Глава региона Антон Алиханов оценил ход работ с вершины уже рекультированой мусорного холма. Сейчас свалка напоминает слоеный пирог, отходы накрыли девятью коврами из геосинтетики и присыпали песком. Далее здесь будет уложен грунт и высажена трава. Так, будет на всех 15 гектарах полигона. Сделают дренаж, чтобы стоки не попадали в водоемы области.
В посёлке Космодемьянского полигон появился в 1975 году. Открывался он как временный, но просуществовал больше 40 лет. На ликвидацию свалки по федеральной программе было выделено более четырехсот миллионов рублей. У подрядчика сразу возникли проблемы, ведь мусора на полигоне оказалось больше, чем указано в бумагах.
Сейчас подрядчик нагнал сроки. Региональные власти планируют привести в порядок и прилегающею к полигону территорию.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— Что делать с окружающей территорией леса? Его тоже надо приводить в порядок. Здесь есть заболоченные места, которые вызваны тем, что нарушен дренаж и так далее. Нужно будет и этой территорией заниматься, но я думаю это вопрос наших размышлений следующего года 2019.
Мусорный полигон в посёлке Космодемьянского планируют рекультивировать до декабря. Свалка должна будет превратиться в холм покрытый травой. В перспективе здесь возможно будет создана зона отдыха для местных жителей.
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