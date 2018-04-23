Ещё
Массив дикой тайги в Архангельской области станет заказником в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Массив дикой тайги в Архангельской области станет заказником в 2019 году 

Мир24 44 минуты назад
Один из последних сохранившихся в Европе массивов первозданных таежных лесов возьмут под охрану в 2019 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Николая Шматкова.
«Это важный шаг на пути создания особо охраняемой природной территории в междуречье Северной Двины и Пинеги, где сохранился один из последних в Европе массивов первозданных таежных лесов. Несмотря на то, что 19 апреля все заинтересованные стороны подписали соглашение о создании заказника, он появится лишь в следующем году — скорее всего, весной 2019 года», — рассказал Шматков.
Он также добавил, что на совещании в правительстве Архангельской области свои подписи под соглашением поставили представители WWF России, Greenpeace России, а также руководители всех лесопромышленных компаний–арендаторов лесов междуречья Северной Двины и Пинеги.
«Соглашение о сохранении 300 тысяч гектаров уникальных лесов — результат долгих и трудных переговоров, компромисс, к которому мы шли несколько лет. Это важный вклад в сохранение последних участков нетронутой природы», — сказал директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.
Соглашение закрепило границы территории, на которой вводится мораторий на заготовку древесины и строительство лесовозных дорог вплоть до создания особо охраняемой природной территории.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
«Аэрофлот» предупредил о мошенниках, предлагающих бесплатные билеты Миссию авианосца Harry S. Truman в Средиземном море «засекретили» Как у россиян отбирают недвижимость в Болгарии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»150
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня9
На Москву обрушится торнадо34
«Вагнеровцев» обнаружили еще в одной стране75
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО109
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение