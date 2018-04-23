Массив дикой тайги в Архангельской области станет заказником в 2019 году

Николая Шматкова. Один из последних сохранившихся в Европе массивов первозданных таежных лесов возьмут под охрану в 2019 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

«Это важный шаг на пути создания особо охраняемой природной территории в междуречье Северной Двины и Пинеги, где сохранился один из последних в Европе массивов первозданных таежных лесов. Несмотря на то, что 19 апреля все заинтересованные стороны подписали соглашение о создании заказника, он появится лишь в следующем году — скорее всего, весной 2019 года», — рассказал Шматков.

Он также добавил, что на совещании в правительстве Архангельской области свои подписи под соглашением поставили представители WWF России, Greenpeace России, а также руководители всех лесопромышленных компаний–арендаторов лесов междуречья Северной Двины и Пинеги.

«Соглашение о сохранении 300 тысяч гектаров уникальных лесов — результат долгих и трудных переговоров, компромисс, к которому мы шли несколько лет. Это важный вклад в сохранение последних участков нетронутой природы», — сказал директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц

Соглашение закрепило границы территории, на которой вводится мораторий на заготовку древесины и строительство лесовозных дорог вплоть до создания особо охраняемой природной территории.

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