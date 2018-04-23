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Свыше 140 несанкционированных свалок убрали в ходе субботника в Карачаево-Черкесии
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Свыше 140 несанкционированных свалок убрали в ходе субботника в Карачаево-Черкесии 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 23 апреля. /ТАСС/. Более 140 несанкционированных свалок убрали в ходе республиканского экологического субботника, прошедшего в минувшие выходные в городах и районах Карачаево-Черкесии, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства КЧР.
"В субботнике по уборке, благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов республики в минувшие выходные участвовали около 21 тыс. человек. Очищена территория площадью 416 га, ликвидировано 143 несанкционированных свалки, вывезено 472 тонны мусора", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с 1 по 30 апреля в КЧР проводятся мероприятия, направленные на улучшение санитарно-экологической обстановки. Месячник вошел в план мероприятий Года благоустройства городских и сельских территорий.
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