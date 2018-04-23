Ярославский предприниматель выбросил больше трёх тысяч опасных отходов возле жилых домов

Не только москвичи портят нашу экологию. Ярославцы и сами мусорить горазды. В суде будут рассматривать уголовное дело в отношении 37-летнего ярославца, который складировал отходы своего предприятия рядом с деревнями Попково и Шолохово Даниловского района. Практически под окна жилых домов.

В декабре 2016 года ООО «ТриАн» заключило договор с ООО «НПК Промэкология» о транспортировке и утилизации химических отходов металлургической промышленности IV класса опасности массой свыше 33 тысяч тонн. Зная о том, что эти отходы содержат опасные химические вещества, директор «ТриАна» дал поручение складировать их в поле и карьере возле деревень. С декабря 2016 по март 2017 там разместили больше трёх тысяч тонн таких отходов.

— В результате лабораторных исследований образцов почвы, отобранных с мест размещения отходов, установлено, что показатели негативных веществ в ней более чем в 20 раз превышают допустимые значения. Повреждён почвенный слой площадью свыше 2000 квадратных метров, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области

Прокуратура требует взыскать с директора предприятия более 13,5 миллиона рублей в пользу Даниловской администрации.

Кстати, сегодня мы заглянули на полигон «Скоково», где нам рассказали о переработке отходов. Читайте наш репортаж с полигона.