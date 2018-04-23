Юные борцы за экологию собрались в школе на Ленинградке

«Декада окружающего мира» прошла в школе №1250 на Ленинградском шоссе. Организаторы провели ее под девизом: «Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь».

Так, одним из мероприятий «Декады» стала тематическая линейка, на которой учащиеся обсудили вопросы, связанные с охраной окружающей среды.

— Цель, которая должна объединить людей, — сохранять, поддерживать и улучшать экологическое благополучие окружающей среды. Только благодаря слаженному и тесному взаимодействию можно достичь значимых результатов, — поделился один из устроителей.

Юные защитники природы в конце мероприятия дали обещание заботиться о родной планете. (ео)