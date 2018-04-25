ОНФ предложил Минприроды РФ усовершенствовать законодательство об ООПТ

Эксперты ОНФ поддерживают предложение ведомства создать 24 новые особо охраняемые природные территории в ближайшие шесть лет, увеличив таких образом площадь ценных природных территорий на 5 миллионов гектаров. Однако при этом сложившуюся сегодня ситуацию с ООПТ по всей России из-за пробелов в законодательстве эксперты характеризуют как опасную.

"То, что Минприроды РФ собирается увеличить в ближайшие годы общую территорию ООПТ, — это, безусловно, похвально и является благом, но в то же время мы не застрахованы от того, что такая же площадь охранных территорий по всей стране будет сокращена. Это в первую очередь касается региональных и местных особо охраняемых природных территорий, которые сейчас могут быть без какого-либо экологического обоснования ликвидированы местными и региональными властями. Это, например, произошло с десятком ООПТ в Республике Чувашия , а также в Ростовской области ", — отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов

Кроме того, по его мнению, необходимо на федеральном уровне сделать так, чтобы местные и региональные власти не могли без какого-либо обоснования упразднить ООПТ.

"Для этого ключевыми условиями должны стать обязательность проведения экологической экспертизы и открытость самого процесса с обязательным участием общественности. Кроме того, необходимо всячески способствовать развитию на территории ООПТ по всей России экологического туризма, в том числе через создание удобных навигационных маршрутов, а также велодорожек и экологических троп", — подчеркнул Миронов.