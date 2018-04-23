СМИ: ярославцы производят 750 тонн мусора в день

Сотрудники областного департамента охраны окружающей среды провели выездную проверку мусорного полигона «Скоково» под Ярославлем . Специалисты пришли к выводу, что полигон экологически безопасен.

На полигон ежедневно приезжают 120 грузовиков, сообщают местные СМИ. Они привозят около 750 тонн местных отходов. В среднем за год «Скоково» принимает примерно 280 тысяч тонн мусора.

На прошлой неделе власти региона признали, что на полигон ежедневно ввозится около 320 тонн мусора из Москвы

В минувшую среду в Ярославле состоялся несанкционированный митинг против размещения столичных отходов. На него вышли около тысячи человек.