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СМИ: ярославцы производят 750 тонн мусора в день
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СМИ: ярославцы производят 750 тонн мусора в день 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники областного департамента охраны окружающей среды провели выездную проверку мусорного полигона «Скоково» под Ярославлем. Специалисты пришли к выводу, что полигон экологически безопасен.
На полигон ежедневно приезжают 120 грузовиков, сообщают местные СМИ. Они привозят около 750 тонн местных отходов. В среднем за год «Скоково» принимает примерно 280 тысяч тонн мусора.
На прошлой неделе власти региона признали, что на полигон ежедневно ввозится около 320 тонн мусора из Москвы.
В минувшую среду в Ярославле состоялся несанкционированный митинг против размещения столичных отходов. На него вышли около тысячи человек.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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