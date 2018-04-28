Ярославские власти рассказали о договоре на ввоз мусора из Москвы

Власти Ярославской области в начале апреля заявили, что ведут переговоры с правительством Москвы о размещении на полигоне ТБО «Скоково» под Ярославлем мусорных отходов из столицы. Узнав о таких планах, представители общественности провели митинг и создали в интернете петицию против ввоза мусора. На прошлой неделе стало известно, что отходы уже везут на полигон. Губернатор Дмитрий Миронов заявил, что речь идет о 200 тысячах тонн в год, регион получит за это 500 миллионов рублей.

Представители общественности, создавшие экспертную группу по мониторингу экологической ситуации на полигоне «Скоково», запросили у руководства полигона договор на ввоз мусора из Москвы. Им предоставили договор, по которому московское ГУП «Экотехпром» ввозит твердые коммунальные отходы.

"Копия договора у меня на руках. В нем оговорены сроки перевозки: с 17 апреля до 31 декабря 2018 года. Также оговорен объем ввозимых отходов — не более 320 тонн в сутки. Это порядка 64 тысяч тонн за время действия договора", — цитируют власти руководителя экспертной группы Сахибу Калаеву.

Как пояснили представители полигона, ГУП «Экотехпром» — одна из московских компаний, которая сегодня уже привозит мусор. Другие столичные предприятия в настоящее время оценивают экономическую целесообразность транспортировки ТБО из Москвы. Всего в регион до конца года могут привезти не более 200 тысяч тонн отходов, как ранее и заявлялось.

Кроме того, общественники отобрали пробы на полигоне, чтобы проанализировать качество очистки водных стоков. Сахиба Калаева сообщила, что через шесть месяцев будет произведен повторный забор проб, чтобы выяснить, как изменилась ситуация в связи с ввозом дополнительного мусора из Москвы. Также планируется взять пробы в реке Норе, расположенной в двух километрах от полигона.

"Необходимо оценить воздействие на окружающую среду, проанализировав результаты, определить очередность решения проблем и составить программу, дорожную карту модернизации полигона", — отметил эксперт Юрий Хорхорин.

По данным правительства Ярославской области, полигон «Скоково» имеет техническую возможность принять дополнительный объем мусора. Сейчас полигон заполнен на 50%. Московский мусор займет только 4% остаточной площади. Как сообщили представители полигона, за состоянием санитарно-защитной зоны полигона наблюдают ежедневно. По состоянию на первый квартал этого года, превышений по вредным веществам не выявлено.