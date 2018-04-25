«Скоково» — под экспертным контролем

Каждый желающий сможет убедиться, что здесь соблюдаются все меры безопасности, держатся под контролем нормативные показатели размещения отходов.

Меры безопасности на уровне

В первом заседании экспертной группы приняли участие представители общественных организаций, научные работники, врачи, специалисты в сфере экологии и охраны окружающей среды.

«Наша цель — наладить максимально открытое и эффективное взаимодействие с общественностью и экспертами по вопросам контроля за работой объекта, его безопасности для окружающей среды и дальнейшей модернизации», — отметил председатель правительства региона Роман Колесов

Особое внимание заместитель председателя правительства региона уделил установленной на объекте системе рециркуляции фильтрата, позволяющей уменьшить загрязнение окружающей среды, увеличить продолжительность жизненного цикла полигона, ускорить процесс биоразложения. Для приёма московских отходов на теле полигона будет выделено дополнительное место, увеличен штат сотрудников, закуплена новая техника: бульдозеры, самосвалы, специальные уплотнители отходов.

Также в правительстве отмечают, что прием московского мусора — это временная мера. Ожидается, что ТБО из столицы будут завозить в течение одного года. Объём ввозимого мусора не превысит 4% от остаточной вместимости Скоково, срок службы которого составляет ещё порядка 20 лет.

Без негативного воздействия

Согласно лицензии на полигоне «Скоково» размещаются отходы 4 класса и 5 класса, для которых соответствующее разрешение не требуется.

«По уровню негативного воздействия на окружающую среду все отходы имеют классификацию и делятся на пять категорий — классов опасности, — пояснил начальник отдела по обороту твёрдых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров . — Мусор 4-го и 5-го классов наиболее безопасен. 4-й класс — это несортированные твердые коммунальные отходы, некоторые виды пластика. Чаще всего к этому классу относится то, что можно использовать в качестве вторичного сырья. Отходы 5-го класса опасности практически безвредны. Это ТКО, прошедшие сортировку, пищевые отходы, макулатура, древесные опилки».

«Что касается дополнительных отходов из Москвы , то это 100% завозятся твёрдые коммунальные отходы от населения, с контейнерных площадок. Никаких промышленных и иных отходов оттуда мы не принимаем», — добавил генеральный директор ОАО «Скоково» Константин Симонов

Проверят эксперты

ОАО «Скоково» ежеквартально проводит лабораторные исследования почвы, воды и воздуха на теле полигона и на границе санитарно-защитной зоны объекта. Два раза в год проводятся исследования почвы, четыре раза — воздуха, три раза — воды. За последние три года превышений норм не выявлено. Ближайшее запланировано на 25 апреля, когда на полигон выйдет экспертная группа. Специалисты отберут пробы воды, почвы и воздуха.

«В процессе работы у экспертов будет возможность увидеть, как происходит процесс ввоза мусора, его взвешивание, утрамбовка. Члены рабочей группы смогут ознакомиться с лабораторными исследованиями воды и почвы», — подчеркнула эколог, руководитель экспертной группы по вопросам размещения ТБО из Москвы Сахиба Калаева.