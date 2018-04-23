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Проверка подтвердила экологическую безопасность полигона «Скоково» под Ярославлем
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Проверка подтвердила экологическую безопасность полигона «Скоково» под Ярославлем 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Выездная комиссия, в которую вошли специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и представители СМИ, не нашла нарушений утилизации коммунальных отходов на полигоне «Скоково», сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства, добавив, что проверку проводили по поручению губернатора Дмитрия Миронова в связи с просьбой властей Москвы об использовании полигона для размещения отходов из столичного региона.
"Выездная комиссия пришла к выводу, что деятельность полигона «Скоково» соответствует требованиям законодательства. Там полностью обеспечена экологическая безопасность всего цикла утилизации отходов. Новая система откачки стоков исключает возможность стока фильтрата за пределы полигона, в водные объекты", — сказали в пресс-службе.
Из материалов проверки следует, что каждая машина, которая привозит на полигон отходы, проходит двухэтапный контроль по весу, что дает возможность точно определить объем мусора, проводится замер уровня радиации. «Кроме того, в случае выявления каких-либо нарушений составляется акт, и мусор может быть возвращен поставщику», — отметили в пресс-службе правительства региона.
Ранее ярославский губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что правительство области рассматривает просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково» под Ярославлем для размещения твердых коммунальных отходов. На полигон «Скоково» предлагается ввозить из столичного региона до 200 тыс. тонн мусора в год. В случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы, регион получит межбюджетный трансферт в размере 500 млн рублей, эти средства планируют потратить на повышение экологической безопасности в Ярославской области и строительство мусоросортировочного завода.
Полигон «Скоково» функционирует с 1977 года, он находится в 4 км от границы Ярославля. По данным правительства региона, общая остаточная вместимость полигона «Скоково» составляет более 5 млн тонн. Объем отходов, размещаемых на полигоне ежегодно, — 280 тыс. тонн.
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