Эксперты начали исследования загрязнения воды и почвы на полигоне «Скоково» под Ярославлем

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Центр лабораторных и технических исследований Ярославской области приступил к радиационному, микробиологическому анализу воды и почвы на территории мусорного полигона «Скоково», на который планируется вывозить отходы из Московской области . Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Специалисты Центра лабораторных и технических исследований взяли пробы почвы и воды на полигоне «Скоково» и на границах санитарно-защитной зоны. Анализы покажут степень радиационного, микробиологического и паразитологического загрязнения. Эти исследования являются частью мониторинга экологической безопасности «Скоково», который ведет экспертная группа, созданная по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова ", — сказали в пресс-службе.

Предварительные результаты анализов станут известны через две недели, затем исследования на полигоне проведут повторно. «Это необходимо для получения полной и объективной картины. Задача экспертов — комплексная оценка ситуации на объекте», — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 23 апреля на полигоне работала выездная комиссия, в которую вошли специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и представители СМИ. Они пришли к выводу, что деятельность «Скокова» соответствует требованиям законодательства об экологической безопасности.