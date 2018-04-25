Эксперты начали исследования загрязнения воды и почвы на полигоне «Скоково» под Ярославлем 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Центр лабораторных и технических исследований Ярославской области приступил к радиационному, микробиологическому анализу воды и почвы на территории мусорного полигона «Скоково», на который планируется вывозить отходы из Московской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
"Специалисты Центра лабораторных и технических исследований взяли пробы почвы и воды на полигоне «Скоково» и на границах санитарно-защитной зоны. Анализы покажут степень радиационного, микробиологического и паразитологического загрязнения. Эти исследования являются частью мониторинга экологической безопасности «Скоково», который ведет экспертная группа, созданная по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова", — сказали в пресс-службе.
Предварительные результаты анализов станут известны через две недели, затем исследования на полигоне проведут повторно. «Это необходимо для получения полной и объективной картины. Задача экспертов — комплексная оценка ситуации на объекте», — отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, 23 апреля на полигоне работала выездная комиссия, в которую вошли специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и представители СМИ. Они пришли к выводу, что деятельность «Скокова» соответствует требованиям законодательства об экологической безопасности.
Ранее ярославский губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что правительство области рассматривает просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково», который работает под Ярославлем с 1977 года, для размещения твердых коммунальных отходов. Из столичного региона предлагается ввозить до 200 тыс. тонн мусора в год. В случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы, регион получит межбюджетный трансферт в размере 500 млн рублей, их планируется потратить на повышение экологической безопасности в Ярославской области и строительство мусоросортировочного завода.