Долина реки Горетовки в Москве станет природным заказником

Москве планируют создать новую особо охраняемую природную территорию регионального значения — природный заказник «Долина реки Горетовки», говорится в сообщении пресс-службы компании «РосТендер».

«Дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы объявила тендер на подготовку всех необходимых материалов комплексного экологического обследования. Заявки на тендер принимаются до 11 мая, а победитель будет назван 17 мая», — говорится в сообщении.

Из бюджета Москвы на проведение работ выделяется 3,4 миллиона рублей. Исполнителю предстоит обследовать территорию, определить ее границы и подготовить пакет документов, обосновывающих придание этому участку статуса особо охраняемой территории.

Площадь будущего заказника составляет 132 гектаров, в его составе есть пять мест, которые будут объявлены памятниками природы. Это долина Кутузовского ручья, долина реки Горетовки в деревне Рожки, долина реки Горетовки в районе Кутузовского шоссе, Кутузовский парк и низовье реки Каменки.

«По документации тендера, пакет документов должен быть готов к 1 ноября 2018 года», — поясняется в сообщении.