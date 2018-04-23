Фонд «Озеро Байкал» вновь готов дать один миллион рублей молодым ученым

Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» объявил о начале приема заявок на конкурс «Байкальская инициатива». В нем могут принять участие молодые ученые, осуществляющие научные исследования, научно-технические разработки и полевые экспедиции, направленные на защиту озера Байкал и развитие природной территории вокруг этого уникально российского водоема. Подробности конкурса можно узнать на сайте Фонда «Озеро Байкал».

Прием заявок на конкурс начался 22 марта и продлится по 1 июля 2018 года. До 1 августа 2018 года Фонд объявит трех финалистов. Важным условием является софинансирование проектов. На втором этапе конкурса — с 15 августа по 15 декабря 2018 года — все финалисты должны обеспечить дополнительное финансирование в размере 20 процентов от указанного в заявке бюджета. На рассмотрение принимаются проекты без ограничения срока реализации, запуск которых запланирован на 2019 год.

По утверждению организаторов конкурса, модель частичного софинансирования проектов со стороны грантополучателей позволяет привлечь большее внимание общественности к природоохранным исследованиям и эффективно популяризировать их. Так, в прошлом году, когда конкурс впервые стартовал, авторы проектов осуществляли сбор средств краудфандингом и с помощью привлечения партнеров.

В 2017 году победителями конкурса «Байкальская инициатива» стали Д. В. Аксенов-Грибанов с проектом по изучению природных соединений и биологически активных веществ, которые производят эндемичные для Байкала актинобактерии. Данное исследование поможет в поиске новых веществ для синтеза антибиотиков природного происхождения. Н. М. Лужкова с идеей создать интерактивную карту маршрута экспедиции одного из основоположников заповедного дела Георгия Доппельмаира — по долине реки Таркулик, от побережья Байкала до водораздела Баргузинского хребта. И А. И. Поваринцев с программой изучения влияния периодов повышения и понижения уровня воды озера Байкал на популяцию местных птиц.