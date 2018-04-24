Вокруг волгоградского конкурса оператора ТКО накаляются противоречия

Волгограде завершен прием заявок на конкурс по отбору регоператора обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Его победитель будет в течение 10 лет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на всей территории области.

На конкурс подано две заявки — ООО «Спецпроект» (входит в группу компаний «Чистый город») и ООО «Управление отходами Волгоград» (связана с инвестиционной группой «Лидер»). Последняя рассчитала стоимость своих услуг в 24 млрд рублей, предложение «Спецпроекта» 26,9 млрд При этом, напомним, ценовой критерий не является единственным и даже определяющим в условиях конкурса.

Представители ГК «Чистый город» на основе экспресс-анализа заявки конкурентов выступили с заявлением, что в поданых «Управлением отходами Волгоград» документах масса несоответствий с конкурсной документацией. Как сообщила «ФедералПресс» замначальника юридического отдела «Чистого города» Ксения Михеева, предоставленная конкурентами банковская гарантия не соответствует сразу нескольким обязательным требованиям конкурсной документации. В частности, нарушен срок гарантии (правда всего на один день — прим. «ФедералПресс» ), а также нарушено условие о том, что банк-гарант должен быть подсуден Арбитражному суду Волгоградской области — в заявке ООО «Управление отходами Волгоград». «Кроме того, не предоставлены документы о назначении директора, указанные в ЕГРЮЛ. Согласно выписке директор ООО „Управление отходами Волгоград“ назначен на должность 7 мая 2014 года, однако в составе заявки представлено решение от 18 апреля текущего года о переизбрании директора», — добавила Михеева. Есть, по мнению юристов «Чистого города», и другие несоответствия. Так отсутствует обязательное решение об одобрении крупной сделки в части предоставления обеспечения исполнения обязательств. «Все это является основанием для отклонения участника от прохождения дальнейших этапов конкурса», — добавила представитель компании, пояснив, что если конкурсная комиссия сочтет иначе, то «Чистый город» будет оспаривать это в законном порядке. Комментариев от ООО «Управление отходами Волгоград» пока не поступало.

Ранее председатель совета директоров «Чистого города» Полина Вергун заявила о том, что против нее и ее близких «готовятся провокации».

Кроме того, как стало известно «ФедералПресс», одно из волгоградских СМИ направило в региональное управление ФАС документы по конкурсу и уточнения, возможно, свидетельствующие о создании в городе коммунальной монополии, попросив дать правовую оценку изложенным доводам. В ведомстве подтвердили, что обращение уже изучают.

Напомним, что ЗАО «Лидер» является учредителем ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения», которые в Волгограде управляют соответственно имуществом Водоканала и муниципальных тепловых сетей. Кроме того эти же структуры владеют долей в ООО «УК ЖКХ города Волгограда». Эта компания является управляющей организацией для ряда управляющих компаний, совокупно обслуживающих почти половину жилого фонда Волгограда. Той же группе принадлежит и городской центр по расчету платежей «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Подведение итогов конкурса по оператору ТКО ожидается 1 мая.