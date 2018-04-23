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В Свердловской области проверяют информацию о загрязнении реки
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В Свердловской области проверяют информацию о загрязнении реки 

РИА Новости 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки Салда в районе города Красноуральск Свердловской области, сообщила РИА Новости в понедельник представитель надзорного ведомства региона.
Ранее агентство «Ура.ру» со ссылкой на жителя Красноуральска сообщило, что вода в реке Салда на окраине города окрасилась в черный цвет, а на поверхности водоема плавает мертвая рыба. При этом у воды якобы появился сильный запах сероводорода.
"Прокуратура начала проверку в связи с сообщениями об экологической катастрофе", — сказала собеседница агентства.
Вода в реке Салда в районе города Красноуральск Свердловской области окрасилась в черный цвет
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