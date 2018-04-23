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Плотину на реке Пехорка в Балашихе очистили от мусора
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Плотину на реке Пехорка в Балашихе очистили от мусора 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Плотину на реке Пехорка очистили от мусора, сообщила консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.
В 2018 году мы проводим работы по содержанию и обслуживанию гидротехнических сооружений, которые расположены на территории Балашихи. Во время паводка идет большой поток воды, что ведет к засорению гидротехнических сооружений и их необходимо очищать. Сегодня мы проводим очистку от мусора плотины на реке Пехорка в районе городского парка культуры и отдыха
— Светлана Маренинова.
Она добавила, что водолазы убрали бытовой мусор и ветки, которые мешали прохождению воды.
Как сообщил прораб
компании-подрядчика
«Вертикаль», которая проводит работы по содержанию и обслуживанию гидротехнических сооружений в Балашихе, Степан Лебедев, всего в городе очищено 12 плотин и водопропускных труб.
Работы по очистке гидротехнических сооружений в Балашихе начались с первого апреля. В городе находятся 13 таких сооружений, и 12 из них мы уже полностью расчистили. Сегодня завершаем работы на последней плотине в парке «Пехорка»
— Степан Лебедев.
Он добавил, что водолазы регулярно проводят обследование на состояние каждого гидротехнического сооружения в городе.
В рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» содержание и обслуживание гидротехнических сооружений проводится ежегодно два раза — весной и осенью. В рамках этих работ из плотин и водопропускных труб убирается мусор и составляются отчеты об их состоянии.
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