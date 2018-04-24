Свалки бытовых отходов планируют перенести не менее чем за 50 км от границы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 24 апреля. / ТАСС /. Власти Ленинградской области намерены до 2021 года перенести все свалки бытовых отходов не менее чем на 50 км от границ соседнего субъекта — города федерального значения Санкт-Петербурга. Об этом сообщил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Наша задача до 2021 года создать ситуацию, при которой в границах 50-километровой зоны вокруг Санкт-Петербурга не будет ни одной свалки бытовых отходов", — сказал Дрозденко в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что по инициативе губернатора возле Санкт-Петербурга смогут размещаться только предприятия, обеспечивающие сортировку и упрессовку бытового мусора, а также производители вторичного сырья. Компаниям, которые захотят открыть такие производства, власти Ленинградской области предложат участки от 2 до 4 га, а также рассмотрят вопрос о предоставлении налоговых льгот.

Дрозденко также призвал депутатов областного парламента принять в кратчайшие сроки «мусорный кодекс» — документ, который будет регламентировать правила вывоза, хранения и переработки бытовых отходов в Ленинградской области. Глава региона отметил, что Ленинградская область «будет вынуждена» и дальше принимать мусор из соседнего субъекта — города Санкт-Петербурга и добавил, что в настоящее время 75% всего мусора на свалки региона поступает из Петербурга.

Дрозденко также сказал, что регион продолжит применять «зеленые технологии» в переработке мусора. «У нас уже есть электростанция, которая вырабатывает электричество из свалочного газа на базе полигона [в Гатчинском районе]. Понятно, что мы дотируем такую выработку и она пока не сравнима с более дешевыми источниками энергии, но это первая ласточка и эти технологии необходимо применять и далее», — отметил губернатор.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Ленинградская область выбрала единого регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Оператора определили на 10 лет и он будет обязан заниматься внедрением раздельной системы сбора мусора, а также оснащением мусоровозов системой ГЛОНАСС для отслеживания их перемещения.