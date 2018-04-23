Пакетами, которые россияне потребляют за год, можно покрыть треть Байкала 

Ежегодно жители России потребляют 26,5 млрд полиэтиленовых пакетов. Этого количества хватило бы, чтобы полностью покрыть треть площади озера Байкал или четыре Москвы. Каждый человек в среднем за год потребляет 181 пластиковый пакет. Данные об этом приводит ТАСС.
Каждый год на свалку в России попадает 133 тысяч тонн пластика, который практические не разлагается и выделят вредные вещества, отравляя почву. Экологи призывают отказаться от бытового пластика — бутылок, упаковок и пакетов.
В частности, вместо пакетов призывают пользоваться многоразовыми эко-сумками. Такие сумки помогают не только сократить количество выбрасываемых пакетов, но и водные ресурсы Земли. На производство одного полиэтиленового пакета весом 5 г уходит около 225 мл воды. Нехитрый подсчет показывает, что на производство 181 пакета, которые средний россиянин используют в год, уходит 40 л воды. А на стирку эко-сумки в год человек потратит не более 3 литров в год.
Также экологи агитируют за отказ от пластиковых бутылок с питьевой водой. Исследования показывают, что россияне все больше отказываются от воды из-под крана, предпочитая приобретать питьевую воду в пластике. В среднем, каждый человек за год приобретает 166 бутылок питьевой воды — в масштабах страны это 730 тысяч тонн отходов. В связи с этим экологи рекомендуют переходить на многоразовые бутылки.