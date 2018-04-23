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Пакетами, которые россияне потребляют за год, можно покрыть треть Байкала
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Пакетами, которые россияне потребляют за год, можно покрыть треть Байкала 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Ежегодно жители России потребляют 26,5 млрд полиэтиленовых пакетов. Этого количества хватило бы, чтобы полностью покрыть треть площади озера Байкал или четыре Москвы. Каждый человек в среднем за год потребляет 181 пластиковый пакет. Данные об этом приводит ТАСС.
Каждый год на свалку в России попадает 133 тысяч тонн пластика, который практические не разлагается и выделят вредные вещества, отравляя почву. Экологи призывают отказаться от бытового пластика — бутылок, упаковок и пакетов.
В частности, вместо пакетов призывают пользоваться многоразовыми эко-сумками. Такие сумки помогают не только сократить количество выбрасываемых пакетов, но и водные ресурсы Земли. На производство одного полиэтиленового пакета весом 5 г уходит около 225 мл воды. Нехитрый подсчет показывает, что на производство 181 пакета, которые средний россиянин используют в год, уходит 40 л воды. А на стирку эко-сумки в год человек потратит не более 3 литров в год.
Также экологи агитируют за отказ от пластиковых бутылок с питьевой водой. Исследования показывают, что россияне все больше отказываются от воды из-под крана, предпочитая приобретать питьевую воду в пластике. В среднем, каждый человек за год приобретает 166 бутылок питьевой воды — в масштабах страны это 730 тысяч тонн отходов. В связи с этим экологи рекомендуют переходить на многоразовые бутылки.
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