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Богородская детвора присоединилась к экологической акции
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Богородская детвора присоединилась к экологической акции 

Официальный сайт управы района Богородское 57 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Дети, посещающие досуговый центр «Богородское», стали участниками акции «День зашиты окружающей среды от экологической опасности».
На минувшей неделе в изостудии ДЦ «Богородское» прошло занятие, посвященное Дню экологических знаний (он отмечался 15 апреля). Дети нарисовали картины, сделали поделки на тему акции «День зашиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершится 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды.
По мнению организаторов экологических занятий, такие уроки помогут детям бережнее относиться к нашей планете. Ребята пообещали больше не мусорить и следить за чистотой на улице, дома, в школах и детских садах.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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