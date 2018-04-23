Богородская детвора присоединилась к экологической акции

Дети, посещающие досуговый центр «Богородское», стали участниками акции «День зашиты окружающей среды от экологической опасности».

На минувшей неделе в изостудии ДЦ «Богородское» прошло занятие, посвященное Дню экологических знаний (он отмечался 15 апреля). Дети нарисовали картины, сделали поделки на тему акции «День зашиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершится 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды.

По мнению организаторов экологических занятий, такие уроки помогут детям бережнее относиться к нашей планете. Ребята пообещали больше не мусорить и следить за чистотой на улице, дома, в школах и детских садах.