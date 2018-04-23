Мужчина выжил в схватке с медведем в пермском лесу

Житель села Верх-Иньва Пермского края получил серьезные травмы лица в схватке с медведем и находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию. Инцидент произошел 18 апреля. Мужчина вместе с собакой отправился в лес на сбор чаги. Неожиданно на их пути появился медведь. Хищник набросился на 58-летнего жителя Пермского края, однако, по всей вероятности, собачий лай спугнул дикого зверя. Селянин воспользовался моментом и смог убежать. На автомобильной дороге он поймал попутку и добрался до больницы в городе Кудымкар Похожий случай произошел в августе 2016 года в Кировской области . Медведь напал на мужчину, когда он собирал в лесу бруснику. Новости регионов: Бывшего чиновника до смерти избили на улице под Тулой