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Курганский мусор обзаведется комплексом мер
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Курганский мусор обзаведется комплексом мер 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и Управлением Роспотребнадзора по Курганской области проводятся рейдовые и надзорные мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок отходов на территории города Кургана. Первые результаты надзорных мероприятий показали, как утверждают ведомства, что нормы обращения с отходами нарушают не только предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса, но и жители областного центра.
Особенно тревожная ситуация с отходами складывается в частном секторе, где обнаружено значительное количество крупных несанкционированных свалок.
С учетом значительного объема возможных нарушений жителям Зауралья предлагается 25 апреля 2018 года сообщить о нарушениях природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру по телефону 8 (3522) 46-42-25.
Как обещают в Прокуратуре Зауралья, по всем фактам несоблюдения требований действующего законодательства будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение.
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