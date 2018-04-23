Курганский мусор обзаведется комплексом мер

Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и Управлением Роспотребнадзора по Курганской области проводятся рейдовые и надзорные мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок отходов на территории города Кургана . Первые результаты надзорных мероприятий показали, как утверждают ведомства, что нормы обращения с отходами нарушают не только предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса, но и жители областного центра.

Особенно тревожная ситуация с отходами складывается в частном секторе, где обнаружено значительное количество крупных несанкционированных свалок.

С учетом значительного объема возможных нарушений жителям Зауралья предлагается 25 апреля 2018 года сообщить о нарушениях природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру по телефону 8 (3522) 46-42-25.

Как обещают в Прокуратуре Зауралья, по всем фактам несоблюдения требований действующего законодательства будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение.